Tuesday Jan 30

Verizon Up Stage Performances

4:00 pm Minnesota Special Olympics Polar Plunge

4:00 pm DJ Matty Matt and MC Tonez

5:00 pm Drum Down the Sun

7:15 pm Socaholix

7:45 pm International Reggae All Stars

8:30 pm Ipso Facto

Wednesday Jan 31

Verizon Up Stage Performances

4:00 pm DJ Brother Jules and MC Tonez

4:30 pm Legacy Fund presents Kids Dance Party & Appetite for Change

6:00 pm Stokley Williams

6:45 pm Dessa

7:30 pm Mint Condition

8:30 pm New Power Generation, guest vocalists Andre Cymone, Kip Blackshire and Mackenzie Green

Thursday Feb 1

Verizon Up Stage Performances

4:00 pm DJ Kimuel Hailey and MC Tonez

4:00 pm Les Stroud

4:45 pm Jakubi

5:45 pm fDeluxe

6:45 pm New Power Soul

7:45 pm Andre Cymone: 1969 Live Music Experience

8:45 pm Rae Sremmurd

Friday Feb 2

Verizon Up Stage Performances

2:00 pm DJ Howard “HK” Kessler

4:00 pm Zuluzuluu

4:45 pm Cobi

5:45 pm The Jets

6:45 pm KING

9:00 pm Skylar Grey

Saturday Feb 3

Verizon Up Stage Performances

11:30 am DJ Dudley D, MC Tonez & Katie Andres

12:00 pm Fan Rally #1

2:30 pm Fan Rally #2

4:00 pm Kris Wu

4:45 pm Bob Mould

5:45 pm The Suburbs

6:45 pm The Jayhawks

7:45 pm Soul Asylum

9:00 pm X Ambassadors

Sunday Feb 4

Verizon Up Stage Performances

BOLD NORTH GAMEDAY

12:00 pm DJ Dudley D, Katie Andres & Jon Berry

1:00 pm 13 Crowns