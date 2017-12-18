Credit: Ron Elkman/USA TODAY NETWORK
CHARLIE PUTH UNVEILS
“THE VOICENOTES TOUR”
XCEL ENERGY CENTER AUGUST 8TH
WITH SPECIAL GUEST HAILEE STEINFELD
TICKETS ON SALE TO GENERAL PUBLIC DEC. 22 AT LIVENATION.COM; NORTH AMERICAN RUN BEGINS JULY 11
charlieputh.com/tour or LiveNation.com.
PUTH’S CURRENT SINGLE “HOW LONG” PROVES ANOTHER INTERNATIONAL SMASH WITH LIVE PERFORMANCES SET FOR TOMORROW NIGHT’S SEASON FINALE OF NBC’S THE VOICE
AND DICK CLARK’S NEW YEAR’S ROCKIN’ EVE 2018 ON DEC. 31
HUGELY ANTICIPATED NEW ALBUM VOICENOTES DUE NEXT YEAR